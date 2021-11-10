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Бывший скаут ЦСКА подтвердил, что Влашич мог перейти в «Зенит»

13:55
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-скаут ЦСКА Антон Чистяков в разговоре с «СЭ» высказался о несостоявшемся переходе полузащитника армейцев Николы Влашича в «Зенит».

«Не секрет, что «Зенит» действительно интересовался Влашичем. Они хотели его купить. Если бы они предложили больше той суммы, которая изначально фигурировала, за которую в итоге ЦСКА его продал, то, думаю, сделка вполне могла состояться. По его поведению было видно, что он не хотел играть, хотел уехать. Его голова была уже в другом чемпионате, не в России. Влашич был системообразующим игроком для ЦСКА, поэтому его уход сразу ударил по результатам команды», — сказал Чистяков в эфире YouTube-канала «Вышли!».

Летом 2021 года Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. Контракт хорвата с английским клубом рассчитан на пять лет.

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