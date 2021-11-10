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Бывший шеф-скаут «Спартака» считает, что Руй Витория весной не будет работать в клубе

13:40
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший глава селекционной службы «Спартака» Антон Чистяков в разговоре с «СЭ» высказался о дальнейшей работе Руя Витории на посту главного тренера «Спартака».

«За тренера говорят результаты. Большие ожидания от тренера, который приходит в «Спартак». Важна поддержка от менеджмента, от спортивного руководства. Если не будет результатов, то долго он не задержится. Мой прогноз — весной он не будет работать», — сказал Чистяков в эфире YouTube-канала «Вышли!».

Ранее появилась информация о переговорах «Спартака» с Паоло Ваноли, бывшим ассистентом Антонио Конте.

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