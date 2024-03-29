Бывший селекционер «Локомотива» заявил, что предлагал клубу юного Головина
Бывший селекционер «Локомотива» Олег Мусин рассказал, как несколько раз предлагал клубу приобрести полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Я предложил Сашу директору академии «Локомотива» и сказал, что парень очень перспективен, талантлив по многим показателям в игре. Мне сказали, что его могут вызвать, но с условием приезда за его счет. Если он подошёл бы клубу, билеты оплатили бы. Однако у родителей не было возможности купить билеты.
Потом я ещё раз его предлагал, зная, что на него глаз положили уже агенты и другие селекционеры. Но в итоге ситуация была такой же», – приводит слова Мусина Legalbet.
Головин является воспитанником академии ЦСКА. В 2018 году он перешел в «Монако». В текущем сезоне на счету 27-летнего россиянина шесть голов и пять результативных передач в 25 матчах во всех турнирах.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
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2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
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10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5