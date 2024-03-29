Бушманов считает, что «Урал» не сможет противостоять «Спартаку»

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал о своих ожиданиях от матча между основной командой красно-белых и «Уралом» в 22-м туре РПЛ.

«Урал» — команда, которая в последнее время показывает не лучший футбол, может, даже не сам футбол, а результат. Результаты плачевные. «Спартак» здесь явный фаворит: было время подготовиться, играют дома, есть все шансы для того, чтобы набрать три очка. Я не вижу за счет чего «Урал» мог бы серьёзно противостоять «Спартаку» в этом матче", — цитирует Бушманова Metaratings.

«Спартак» дома примет екатеринбуржцев в субботу, 30 марта. Начало — в 19.00 по московскому времени.