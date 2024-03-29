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Сегодня, 14:56

Мостовой: «Я не критикую, а говорю то, что вижу. Я понимаю, как нужно общаться с людьми»

Зарина Халимхонова
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» объяснил свою частую критику в адрес футбольных клубов.

«Часто критикую? Я не критирую, а говорю то, что вижу. А в футболе я вижу намного больше, чем кто-либо. Если говорю, что команда играла плохо, то говорю. Какая это критика? Если сыграла хорошо, так и говорю об этом! Если говорю, Абаскаль — никто в футболе, то какая это критика? Это все поддерживают. Он случайный человек, который случайно оказался в «Спартаке». Все.

Есть люди, которые говорят, что «Спартак» — это говно, «Зенит» — это говно. Мне интересно, почему таких людей не критикуют? А я такого никогда не говорю! Потому что понимаю, как нужно общаться с людьми», — сказал Мостовой «СЭ».

21 августа 55-летний Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС. Он проходит обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов».

Ранее Мостовой прокомментировал предложение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана пройти стажировку в нижегородском клубе.

Александр Мостовой
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

Спартак

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Зенит

 6
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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