Радченко: «Зенит» будет фаворитом этого сезона»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением, сможет ли питерский клуб стать чемпионом в новом сезоне.

«Станет ли «Зенит» чемпионом в этом сезоне? Это футбол. Понятно, что все команды будут готовиться. Если посмотреть, как проводили команды трансферную политику в наши нелегкие времена, то «Зенит» усилился хорошо. Конечно, «Зенит» будет фаворитом этого сезона», — сказал Радченко «СЭ».

Ранее «Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.