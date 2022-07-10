Орлов: «Бакаеву и Кассьерре еще надо вписаться в чемпионскую игру «Зенита»
Комментатор Геннадий Орлов не стал оценивать игру новичка «Зенита» Зелимхана Бакаева в матче за Суперкубок против «Спартака».
— Я бы пока не стал анализировать игру Бакаева. Рано. Удивлялся, когда слышал от некоторых специалистов, что Кассьерра выйдет с первых минут. Ему и Бакаеву надо адаптироваться к этой игре. «Зенит» — чемпион, надо вписаться в эти сочетания.
Мне очень понравился Кузяев! Как он выгрыз мяч у Умярова без нарушения правил, после чего Сергеев забил великолепный гол! Далер сейчас в прекрасной форме, гарцует по полю! Любо-дорого смотреть. Клаудиньо еще наберет, Малком уже в хороших кондициях. Вендел недавно начал тренироваться. Но все равно был у него момент — он несильно, но точно послал мяч в угол. При этом в том эпизоде зенитовцы сделали три-четыре передачи в чужой штрафной! Как такое возможно? Полная беспечность обороны! Так что «Спартаку» будет непросто в этом сезоне... Ну что поделать. Рецепт один — работайте!
Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента, он ушел из «Спартака» по окончании сезона-2021/22 в связи с окончанием срока контракта. Кассьерра перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Сочи».
Вчера, 9 июля оба футболиста дебютировали за «Зенит» в матче за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -