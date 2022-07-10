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Сегодня, 16:30

Орлов: «Бакаеву и Кассьерре еще надо вписаться в чемпионскую игру «Зенита»

Орлов заявил, что Бакаеву и Кассьерре нужно адаптироваться к игре «Зенита»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов не стал оценивать игру новичка «Зенита» Зелимхана Бакаева в матче за Суперкубок против «Спартака».

— Я бы пока не стал анализировать игру Бакаева. Рано. Удивлялся, когда слышал от некоторых специалистов, что Кассьерра выйдет с первых минут. Ему и Бакаеву надо адаптироваться к этой игре. «Зенит» — чемпион, надо вписаться в эти сочетания.

Мне очень понравился Кузяев! Как он выгрыз мяч у Умярова без нарушения правил, после чего Сергеев забил великолепный гол! Далер сейчас в прекрасной форме, гарцует по полю! Любо-дорого смотреть. Клаудиньо еще наберет, Малком уже в хороших кондициях. Вендел недавно начал тренироваться. Но все равно был у него момент — он несильно, но точно послал мяч в угол. При этом в том эпизоде зенитовцы сделали три-четыре передачи в чужой штрафной! Как такое возможно? Полная беспечность обороны! Так что «Спартаку» будет непросто в этом сезоне... Ну что поделать. Рецепт один — работайте!

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента, он ушел из «Спартака» по окончании сезона-2021/22 в связи с окончанием срока контракта. Кассьерра перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Сочи».

Вчера, 9 июля оба футболиста дебютировали за «Зенит» в матче за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).

Мацей Рыбус и&nbsp;Александр Селихов. «Зачем «Спартак» убирал Виторию?! Трофей Ваноли? «Тосно» тоже Кубок выигрывал». Мнение Орлова

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Основные источники исследования

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🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович 4 3
Ник Кирьос 6 1
Идет 2-й сет

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Зелимхан Бакаев
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
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 - : -
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