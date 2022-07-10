Орлов: «Бакаеву и Кассьерре еще надо вписаться в чемпионскую игру «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов не стал оценивать игру новичка «Зенита» Зелимхана Бакаева в матче за Суперкубок против «Спартака».

— Я бы пока не стал анализировать игру Бакаева. Рано. Удивлялся, когда слышал от некоторых специалистов, что Кассьерра выйдет с первых минут. Ему и Бакаеву надо адаптироваться к этой игре. «Зенит» — чемпион, надо вписаться в эти сочетания.

Мне очень понравился Кузяев! Как он выгрыз мяч у Умярова без нарушения правил, после чего Сергеев забил великолепный гол! Далер сейчас в прекрасной форме, гарцует по полю! Любо-дорого смотреть. Клаудиньо еще наберет, Малком уже в хороших кондициях. Вендел недавно начал тренироваться. Но все равно был у него момент — он несильно, но точно послал мяч в угол. При этом в том эпизоде зенитовцы сделали три-четыре передачи в чужой штрафной! Как такое возможно? Полная беспечность обороны! Так что «Спартаку» будет непросто в этом сезоне... Ну что поделать. Рецепт один — работайте!

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента, он ушел из «Спартака» по окончании сезона-2021/22 в связи с окончанием срока контракта. Кассьерра перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Сочи».

Вчера, 9 июля оба футболиста дебютировали за «Зенит» в матче за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).