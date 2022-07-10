Агент полузащитника «Зенита» Кравцова рассказал о возможном переходе игрока в «Сочи»

Агент Андрей Талаев прокомментировал возможный переход своего клиента, полузащитника «Зенита» Кирилла Кравцова, в «Сочи».

«Думаю, что сейчас переход Кравцова в «Сочи» вполне реален. Переговоры близки к своей финальной точке», — сказал Талаев Metaratings.ru.

Минувший сезон Кравцов провел в «Нижнем Новгороде» — сыграл 11 матчей и отметился голом и голевой передачей.

В позапрошлом сезоне он сыграл девять матчей в составе «Зенита» в РПЛ, а в сезоне-2020/21 — четыре.