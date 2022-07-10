Агент полузащитника «Зенита» Кравцова рассказал о возможном переходе игрока в «Сочи»
Агент полузащитника «Зенита» Кравцова назвал вполне реальным переход игрока в «Сочи»
Агент Андрей Талаев прокомментировал возможный переход своего клиента, полузащитника «Зенита» Кирилла Кравцова, в «Сочи».
«Думаю, что сейчас переход Кравцова в «Сочи» вполне реален. Переговоры близки к своей финальной точке», — сказал Талаев Metaratings.ru.
Минувший сезон Кравцов провел в «Нижнем Новгороде» — сыграл 11 матчей и отметился голом и голевой передачей.
В позапрошлом сезоне он сыграл девять матчей в составе «Зенита» в РПЛ, а в сезоне-2020/21 — четыре.
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|0
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|Факел
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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