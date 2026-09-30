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Лучшие вратари РПЛ 2026/27: статистика после 9 туров — Овсянников, Митрюшкин, Максименко (мнение Максима Никитина)

Удивительная тройка лучших вратарей сезона: Овсянников, Митрюшкин, Максименко. Мнение Максима Никитина

Максим Никитин
Колумнист
Богдан Овсянников, Антон Митрюшкин и Александр Максименко.
Фото Александр Федоров, Дарья Исаева, Федор Успенский, «СЭ»
Адамов и Агкацев пока в тени.

Кто лучший вратарь нынешнего сезона РПЛ? Вопрос пока открытый, но давайте окунемся в статистику.

По данным РуСтат, лучший по отраженным ударам за девять туров — Александр Максименко («Спартак») (79%), за ним идет Антон Митрюшкин («Локомотив») (77%) и Богдан Овсянников («Оренбург») (75%). Совсем немного от первой тройки отстали Денис Адамов («Зенит») и Евгений Ставер («Рубин») — у них по 74% отраженных ударов. Спросите, что там с Агкацевым из «Краснодара»? У Станислава тоже близкие показатели — 73%.

Максименко — главный сюрприз этого чемпионата. Александр стал объектом хейта со стороны болельщиков «Спартака» после проигранной серии пенальти в Суперкубке России. Затем красно-белые потерпели обидные поражения от «Краснодара» и «Динамо», чем открыли врата ада для своего кипера. Но Александр собрался и очень здорово прошел оставшийся отрезок до паузы. И помимо прочего вошел в тройку самых сухих вратарей лиги — у него, Агкацева и Адамова по четыре матча без пропущенных мячей.

Александр Максименко.Максименко вечно критикуют, но так ли он плох? И нужен ли «Спартаку» новый вратарь?

При этом, конечно, Александр хоть и самый эффективный, но точно не самый эффектный голкипер. Это понятно практически всем. На мой взгляд, ярче два человека — Овсянников и Митрюшкин. У Овсянникова, помимо третьего места в списке лучших по отраженным ударам, еще и первые цифры по отбитым ближним ударам, то есть он лучше всех в лиге справляется с выстрелами в упор.

Овсянников действительно проводит уникальный сезон. Чтобы забить ему один гол, сопернику приходится в среднем создать моментов на 1,76 xG. Фантастические цифры, если учитывать, что для гола в ворота идущего на втором месте по этому показателю Владиславу Торопу (ЦСКА) нужно создать ситуаций на 1,52 xG.

Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Для сравнения: чтобы поразить ворота Максименко, нужно создать голевых ситуаций на 1,2 xG. Короче говоря, Богдан действительно в этом сезоне удивляет. Матчи со «Спартаком» и «Динамо» в Москве вообще стали для него абсолютно идеальными. Гол динамовца Окишора — чистый фарт, поскольку, уверен, Овсянников бы до этого мяча без рикошета точно долетел.

Митрюшкин — вратарь одной из самых проблемных команд РПЛ на старте сезона. Поэтому его высокое место по всем статистическим показателям — абсолютное чудо. По его воротам был нанесен 41 удар за семь матчей — в среднем почти шесть ударов в створ за встречу. В этом смысле Антон выдерживает поразительную стабильность и действительно ведет себя по-капитански. Возможно, уверенность Митрюшкина — один из главных треков для преодоления локомотивского кризиса.

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Александр Руденко празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Балтики&raquo;.Митрюшкин выиграл для «Локомотива» медали? «Балтика» не забила пенальти и потеряла шансы на бронзу

Кто больше всех ошибался? Здесь лидеры — вратари «Акрона», «Динамо» Махачкалы и «Крыльев Советов». Речь про Гудиева, Магомедова и Песьякова. У Гудиева с Магомедовым по шесть ошибок, у Песьякова — пять. Сергей уже отправился на лавку, его в Самаре неплохо заменил Кокарев, а вот Гудиев и Магомедов по-прежнему играют. Тут надо сказать, что, если бы не действия голкиперов, команда Евсеева могла бы оказаться еще выше. Но пока именно в этом компоненте дагестанцы сильно проигрывают соперникам и очков не добирают.

В эти первые девять туров было максимально любопытно наблюдать за взаимодействием между одним из лучших вратарей прошедшего чемпионата Максимом Бориско и Владиславом Торопом — первым номером ЦСКА после травмы Игоря Акинфеева. В итоге Бориско, перешедший летом из «Балтики», пока совершенно не играет в РПЛ, хотя и Тороп не кажется к этому моменту идеальным. И все-таки до сих пор не совсем ясно, зачем Бориско было нужно забирать из Калининграда в таком экстренном порядке. В любом случае за этой конкуренцией хочется следить и дальше. Еще веселее будет, если обоим в итоге навяжет конкуренцию восстановившийся Акинфеев.

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пожалуй, главное разочарование начавшегося вратарского сезона — Евгений Латышонок. Не сказать, что он как-то ужасно играл на дистанции после возвращения в «Балтику», но все-таки матч против «Зенита» стал для него настоящим кошмаром. Гол Глушенкова еще можно принять, но удар Соболева — очень глубокий зевок. Хотя калининградцы в этом матче претендовали на очки. Короче говоря, пока Латышонок к своей лучшей версии не вернулся.

Кстати, потерял место в старте «Ахмата» и Гиорги Шелия. На его счету результативный привоз в матче со «Спартаком». Теперь в старте грозненцев играет Ульянов, который выглядит намного увереннее.

А вот больше всего бьют по воротам вратаря «Родины» Сергея Волкова: у него худшая оборона в лиге — это объяснимо. Но, представьте себе, московская команда за девять матчей умудрилась дать пробить по своим воротам 72 (!) раза. Волков же вытащил 69% из них. Нормальный процент, хоть и не выдающийся.

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Вы спросите, почему здесь нет ничего про Адамова и Агкацева. Оба выглядят неплохо, но точно без лоска. В прошлом сезоне оба — главные киперы РПЛ. Об этом не принято говорить, но Денис вообще-то вытащил «Зенит» в гонке за золото лиги. Про Агкацева и говорить не стоит, а интерес «Ювентуса» к нему не выглядит излишним комплиментом — нормальный вариант, который с виду подходит по уровню.

Но в этом чемпионате он все-таки ошибается. Самый яркий эпизод — гол Угальде. Там Агкацев действительно положил мяч в ворота собственными руками. Ну и еще был очень неудачный выход из обороны в игре с «Ростовом», когда Станислав просто покатил мяч на ногу Комарову. Правда, дончане моментом не воспользовались. В общем, пока оба не в своем лучшем состоянии, хотя класс все равно чувствуется.

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Понятно, что вратарская гонка только начинается, но пока итоги такие. И надо добавить, что в нашей лиге не стесняются давать шанс молодым. Например, в «Ростове» достойно выглядит 18-летний Артем Петров, а в «Динамо» — 20-летний Курбан Расулов.

И это мостик в будущее, который, конечно, для развития новых имен тоже очень важен.

Ну а для меня тройка лучших вратарей сезона пока такая: Овсянников, Митрюшкин, Максименко. Именно так. Первые двое создают магию, ну а Максименко прост и надежен, как гаечный ключ размером на 17.

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Александр Максименко
Антон Митрюшкин
Денис Адамов
Станислав Агкацев
РПЛ
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6
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