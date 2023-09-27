Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал «СЭ» о состоянии здоровья своей 11-месячной дочери.

«Мы сделали большое обследование. Слава богу, все хорошо. Сейчас нужно будет раз в несколько месяцев проводить обследование. Так что сейчас все хорошо, надеюсь, что в будущем все тоже будет хорошо», — сказал Ярошик «СЭ».

Ранее Иржи Ярошик в интервью «СЭ» рассказал о несчастном случае, произошедшем с его дочерью.