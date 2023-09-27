Зиньковский — о неудачной серии «Спартака»: «Такое бывает, спады у игроков, команд»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о неудачной серии московской команды до паузы на матчи сборных.

— Есть ощущение, что после паузы на сборную дела выправляются?

— Такое бывает — спады у игроков, команд. Благополучно вышли из этого, двигаемся дальше, — приводит «РБ Спорт» слова Зиньковского.

— Была информация о встрече игроков с гендиректором Олегом Малышевым. О чем говорили?

— Обычная, плановая история. Раз в неделю, в две бывает. Суперсобрания не было. Были обычные вопросы из жизни команды.

— Накачек не было?

— Такого в принципе, что я в «Спартаке», не бывало.

На данный момент «Спартак» идет на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 9 туров. В 10-м туре красно-белые отправятся в гости к «Крыльям Советов». Матч между московской и самарской командами пройдет 1 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.