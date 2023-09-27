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Сегодня, 19:04

Пименов считает Газзаева, Романцева и Семина лучшими российскими тренерами

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов отреагировал на новость о том, что советский специалист Валерий Лобановский вошел в топ-10 лучших тренеров мира по версии FourFourTwo.

«Лобановский вошел в десятку лучших тренеров — это уже хорошо, и я с этим согласен. Помимо него, в отечественном футболе были Романцев, Семин, Газзаев... Выделить кого-то одного невозможно, каждый отличается своей методикой и имеет свой подход», — цитирует RT Пименова.

Лобановский занял 10-е место в рейтинге лучших тренеров по футболу всех времен. Помимо него, в топ-100 вошли еще два советских специалиста: Виктор Маслов (34-е место) и Гавриил Качалин (67-е место). Возглавил список шотландский тренер Алекс Фергюсон, работавший с «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1209330-pimenov-gazzaev-romancev-syomin
Олег Романцев
Руслан Пименов
Футбол
Валерий Газзаев
Валерий Лобановский
Юрий Семин
1
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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