Пименов считает Газзаева, Романцева и Семина лучшими российскими тренерами

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов отреагировал на новость о том, что советский специалист Валерий Лобановский вошел в топ-10 лучших тренеров мира по версии FourFourTwo.

«Лобановский вошел в десятку лучших тренеров — это уже хорошо, и я с этим согласен. Помимо него, в отечественном футболе были Романцев, Семин, Газзаев... Выделить кого-то одного невозможно, каждый отличается своей методикой и имеет свой подход», — цитирует RT Пименова.

Лобановский занял 10-е место в рейтинге лучших тренеров по футболу всех времен. Помимо него, в топ-100 вошли еще два советских специалиста: Виктор Маслов (34-е место) и Гавриил Качалин (67-е место). Возглавил список шотландский тренер Алекс Фергюсон, работавший с «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год.