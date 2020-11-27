Бывший глава селекционного отдела «Спартака» объяснил, почему критика Урунова неоправданная
13:26
Бывший глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов считает, что полузащитника красно-белых Остона Урунова неоправданно критикуют.
«Почему неоправданно? Забывают, что ему всего 19 лет. Парень 2000 года рождения был ведущим игроком «Уфы», и никто не будет отрицать его потенциал. Его важно правильно реализовать, чтобы он выходил и демонстрировал сильнейшие качества. Это моя личная профессиональная оценка — хотя Урунов, как и Кокорин, были приобретены до моего прихода в клуб, — сказал Акавов в интервью Sports.ru.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Урунов провел шесть матчей.
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