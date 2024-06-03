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Сегодня, 12:44

Защитник «Зенита» Караваев прокомментировал игру команды в конце сезона

Виктория Кравченко
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что думает об эмоциях после победы в Кубке России и оценил прошедший сезон для команды в целом.

— Невероятные эмоции, чувства. Сейчас просто хочется отдохнуть, потому что очень устали, и готовиться к новому сезону.

— Согласны с тем, что минувший сезон стал для «Зенита» самым сложным за последнее время?

— Да, конечно. Но, опять же, мы в последний момент все вырывали. Но несмотря на то, что сезон тяжелый, он выдался более эмоциональным, и от этого приятнее было выигрывать.

— Почему «Зенит» не так уверенно прошел путь к шестому подряд чемпионству, как раньше?

— Естественно, когда выигрываешь, соперники по-другому настраиваются на тебя. Они привыкают к тебе, и все становится сложнее. Это нормально, и с каждым годом все труднее и труднее будет, — цитирует Караваева «Спорт День за Днем».

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/karavaev-sezon-dlya-zenita-poluchilsya-tyazhelyy-no-bolee-emotsionalnyy
Вячеслав Караваев
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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