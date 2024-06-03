Колосков оценил игру Тюкавина в минувшем сезоне РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, что думает о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине.

«Самого ощутимого прогресса в прошедшем сезоне добился Тюкавин. Он весь чемпионат отыграл на высоком уровне и внес большой вклад в довольно неплохие результаты «Динамо». В следующем сезоне должен стать лучшим бомбардиром РПЛ», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».