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Сегодня, 15:50

Дюков назвал невозможным потенциальное совмещение Карпиным работы в сборной и зарубежной команде

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном совмещении Валерием Карпиным работы в сборной России и зарубежной команде.

В субботу, 1 июня, стало известно об интересе «Бешикташа» к 55-летнему специалисту.

«Не понимаю, как это может работать. В данном случае это будет невозможно», — сказал Дюков «СЭ».

Контракт Карпина с «Ростовом» рассчитан до 31 мая 2026 года. Соглашение с РФС истекает в июле. По информации «СЭ», с высокой долей вероятности в начале лета специалист подпишет новое двухлетнее соглашение со сборной России.

«Бешикташ» в апреле прекратил сотрудничество с португальцем Фернанду Сантушем после ничьей с «Самсунспором» (1:1) в матче 32-го тура чемпионата Турции. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона был назначен Сердар Топрактепе.

Валерий Карпин
РФС
Сборная России по футболу
ФК Бешикташ
ФК Ростов
Александр Дюков
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