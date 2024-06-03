Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:57

Карпин: «Не могу сказать, в чем конкретно прибавил Тюкавин за последние два месяца, но прогресс есть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об игре нападающего национальной команды Константина Тюкавина.

«Тюкавин стал сильнее? Сказать, что конкретно в чем-то прибавил за последние два месяца, не могу. Но прогресс есть», — сказал Карпин.

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.

По итогам сезона Тюкавин был признан лучшим игроком и нападающим РПЛ, а также автором лучшего гола.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
1
1
Читайте также
Хабиб про победу Махачева: «Я вообще не переживал»
Менеджер Нурмагомедова: «Усмана попросили покинуть зал, он едет в отель»
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Кержаков всех удивил, карнавал на столе и тотальное безумие. Что произошло в раздевалке «Зенита» после победы в Кубке России
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Россия в июне: матч с Белоруссией в Минске
Карпин: «Вероятность, что подпишу новый контракт со сборной России? 50 на 50»
Карпин рассказал, когда Алексей Миранчук прибудет в расположение сборной России
Кафанов заявил, что Сафонов точно сыграет тайм в матче с Белоруссией
Карпин: «Если Сафонов перейдет в «ПСЖ» — это круто. Он может стать там первым номером»
Карпин о дефиците защитников в сборной России: «Сложно было кого-то вызывать из отпуска, чтобы потренироваться 3-4 дня»
Карпин объяснил, почему Захарян пропустил тренировку сборной России
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
«РБ Спорт»: руководство ЦСКА приняло решение оставить Федотова в клубе
Гершкович назвал Семака лучшим тренером сезона
Филимонов считает ожидаемым чемпионство «Зенита» в сезоне-2023/24
«Думал о российском паспорте. Может, позже у меня будет возможность его сделать». Интервью Педро
Дмитрий Черышев: «Зенит» стал терять очень много очков»
Игнашевич ушел в отставку! Он шикарно поработал в «Балтике»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«РБ Спорт»: руководство ЦСКА приняло решение оставить Федотова в клубе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости