«СЭ» разыгрывает футболку вратаря «Факела» Александра Беленова

«СЭ» разыграет футболку голкипера «Факела» Александра Беленова.

Команда из Воронежа по итогам сезона-2023/24 заняла 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а Беленов вошел в топ-5 лучших голкиперов чемпионата по версии «СЭ».

Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на Telegram-каналы «Факела», «Спорт-Экспресса» и журналиста «СЭ» Микеле Антонова. Победитель будет определен 13 июня.