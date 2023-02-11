Полузащитник «Краснодара» Баньяц назвал самого сложного соперника в чемпионате России

Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц рассказал, какую команду считает самым сильным соперником в чемпионате России.

«Думаю, что «Спартак». С ним было непросто. Слышал, что это самая популярная команда России, у нее много болельщиков. Но и у нас в Краснодаре нередко собирается полный стадион», — приводит «РБ Спорт» слова Баньяца.

Также он ответил на вопрос, можно ли конкурировать с «Зенитом».

«Да, конечно. Когда мы играли против них, мы были не хуже. Они такие же футболисты, как и мы. Конечно, футболисты у них топ-класса, но все возможно», — добавил серб.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками после 17 туров. «Зенит» лидирует, набрав 42 очка. «Спартак» расположился на второй строчке (36 очков).