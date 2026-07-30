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30 июля, 10:39

Подберезкин назвал хорошим усилением подписание Оздоева: «Передаст уверенность в действиях ребятам помладше»

Дарик Агаларов

Бывший футболист «Краснодара» Вячеслав Подберезкин в разговоре с «СЭ» оценил переход полузащитника Магомеда Оздоева.

Игрок присоединился к команде в статусе свободного агента. Контракт футболиста рассчитан до лета 2028 года.

«Это хорошее усиление. Пришел человек из европейского чемпионата, выступавший в еврокубках в том числе. Магомед — достаточный опытный футболист. Такие нужны для того, чтобы передать уверенность в действиях ребятам помладше», — сказал Подберезкин «СЭ».

30 июня у 33-летнего россиянина истек контракт с ПАОК, за который он выступал с лета 2023 года. За это время на счету хавбека 141 матч за греческую команду во всех турнирах, в которых он забил 18 голов и отдал 9 результативных передач.

В 1-м туре против «Рубина» (3:1) футболист вышел на поле на 80-й минуте матча.

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5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
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12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
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