Касерес сравнил Мбаппе с Соболевым

Защитник «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» сравнил нападающих Килиана Мбаппе и Александра Соболева.

— Были ли индивидуальные установки, как действовать против Мбаппе, Вирца, Дембеле? И насколько сложно переключиться с РПЛ на чемпионат мира?

— Я очень нервничал перед матчами с топ-сборными, потому что мне присылали видеонарезки по некоторым соперникам... Но к Мбаппе [персонально] готовиться не нужно — все знают, на что он способен. Из сборной Германии я играл по Вирцу — там, конечно, мне показывали видео и давали персональные установки.

— Насколько велика разница между Мбаппе и, скажем, Соболевым из «Зенита»?

— Конечно, разница огромная. Самое главное — это скорость принятия решений. Мбаппе все делает очень быстро. У тебя просто нет возможности проанализировать ситуацию и все обдумать. Когда играешь в РПЛ, времени чуть больше.