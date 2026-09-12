«Зенит» победил «Локомотив» в Санкт-Петербурге

«Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 8-го тура чемпионата России — 2:1.

На 18-й минуте Александр Руденко вывел железнодорожников вперед. Перед этим его партнер по команде Илья Еремеев в подкате ударил ногой полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. Главный арбитр Никита Новиков не зафиксировал фол гостей в атаке и засчитал мяч.

Голы сине-бело-голубых во втором тайме забили Кевин Андраде и Луис Энрике.

На 83-й минуте у «Локомотива» на замену вышел полузащитник Андрей Мостовой, который в сентябре перешел в московскую команду на правах аренды из «Зенита».

Питерцы набрали 15 очков и вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с 6 очками остаются на 13-й позиции.