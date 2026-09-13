В «Факеле» отреагировали на ничью против «Балтики»: «Хотели порадовать болельщиков в день города»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью команды в матче 8-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

«Хотели порадовать болельщиков в день города победой над «Балтикой». Но упустили три очка на 90-й минуте из-за несчастного случая, который привел к пенальти. На последних минутах мы допускаем очень много моментов у своих ворот. Нужно отодвигать игру от своих ворот. Сделал бы на этом акцент. К команде нет вопросов по игре, но нужно набирать очки», — сказал Пименов «СЭ».

«Факел» после 8-го тура занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками.