Тренер «Зенита» Оливейра: «Мы очень благодарны Мостовому за то время, которое провели вместе»

Тренер «Зенита» Виллиам Оливейра в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход вингера Андрея Мостового в «Локомотив».

«Не было такого момента, когда мы решили: «Вот, сейчас Моста надо отдавать». Просто обстоятельства такие, что он нашел себе команду. Он просил наше руководство об этом, поговорил с тренерским штабом, и мы приняли общее решение, что Мост может получать в «Локомотиве» больше игрового времени, чем у нас. Все согласовано. Мы очень благодарны Мостовому за то время, которое провели вместе. Был хороший отрезок, где он был нашим суперигроком, и отрезок, где он чуть меньше играл. Тем не менее он добавлял в наш коллектив много всего — не только в футбольном плане, но и в раздевалке. Желаем ему удачи, но только не в играх против «Зенита», — сказал Оливейра «СЭ».

28-летний Мостовой в сентябре перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Зенита». Вингер выступал за петербургский клуб с 2019 года. В составе сине-бело-голубых он провел 209 матчей во всех турнирах, забил 42 мяча и сделал 23 результативные передачи.