«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ахмат» и «Динамо» Махачкала сыграют в 8-м туре РПЛ в воскресенье, 13 сентября. Матч пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 14.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ахмат» — «Динамо» Махачкала можно в нашем матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 14.25 мск.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября, 14:30. Ахмат Арена (Грозный)

После 7 туров чемпионата России «Ахмат» набрал семь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице, махачкалинское «Динамо» с 12 очками располагается на шестой строчке.

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