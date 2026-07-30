Касерес заявил, что стиль «Динамо» похож на игру сборной Парагвая

Защитник «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» сравнил стиль бело-голубых при Сандро Шварце со сборной Парагвая.

— Что думаешь о работе со Шварцем? Насколько высоки клубные амбиции?

— Я вижу, что требования очень высокие. Например, если партнер теряет мяч, все должны сразу вступать в прессинг и отбор. Пока работа только началась, но уровень требованийуже очень серьезный, особенно при отборе. Мне такой стиль нравится — он похож на игру сборной Парагвая. Лучше отбирать мяч ближе к воротам соперника, чем на своей половине.

— Насколько реально «Динамо» выиграть трофей в этом сезоне?

— В прошлом сезоне мы были близки к этому, так как хорошо выступили в Кубке России. Если продолжим в том же духе, то есть возможность выиграть в этом году. Надо просто работать.