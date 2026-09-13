«Спартак» — «Ростов»: счет и результат матча 8-го тура РПЛ

«Спартак» и «Ростов» сыграют в 8-м туре чемпионата России в воскресенье, 13 сентября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

Счет появится на этой странице после окончания матча.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября, 17:00. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Ростов» можно в нашем матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 16.55 мск.

После 7 туров чемпионата России «Спартак» набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, «Ростов» с восемью очками располагается на 11-й строчке.

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