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Комментатор Геннадий Орлов: комментарий о матче Зенит — Локомотив в 8 туре РПЛ

Орлов: «Где сейчас «Локомотив» в таблице? А «Зенит» с таким трудом его обыграл»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Фото ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о волевой победе «Зенита» над «Локомотивом» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

— «Зенит» победил — вопросы остались. Их даже прибавилось. Особенно по первому тайму. Качество игры питерцев, мягко говоря, оставляло желать лучшего.

Удивлен стартовым составом. В распоряжении Сергея Семака есть три профильных правых защитника. Все, на секундочку, на зарплате. А он выпускает на эту позицию центрального — Андраде.

Да, Кевин в итоге оказался в нужном месте в нужное время, cчет сравнял. Но как быть с его ошибкой, когда забивал Руденко? Пустил за спину соперника. Не разобрался, «привез»... Потом исправился, активно подключался. Чего у него не отнять, так это харизмы. Но выбор тренерского штаба хозяев, честно говоря, я не понял. Во втором тайме на поле появился Караваев и смотрелся весьма неплохо.

В предыдущих обзорах уже говорил, что «Зениту» надо больше строить свою игру через Луиса Энрике. Он сегодня в очередной раз подтвердил свой уровень. Как легко обыгрывал один в один, простреливал, нагнетал. Вот к нему вопросов нет никаких. Он делает результат.

Глушенков очень старается, дает объем, много двигается. Но где конкретика? Проблемы с реализацией. Что-то у него не получается. Вспомните эпизод после перерыва. Он, находясь под острым углом, зачем-то пробил по воротам. Ясно же, что надо было катить на Соболева.

Совсем не понравился Карпукас. Медленный, играет только в два касания. Не делает разницу. Как и Джон Джон. Столько потерь!

Вышел на замену Педро — совсем другое дело. Он быстрее, резче, у него интересные решения. А какой великолепный голевой пас головой он отдал на Луиса Энрике!

Карпукас еще напортачил, отдав такой неосторожный, небрежный пас назад. Комличенко выскакивал один на один с Адамовым, но совсем удар у него не получился. А так — однозначно голевой момент. Могло быть уже 0:2 к перерыву...

Хорошо, что «Зенит» проявил характер, взял верх над москвичами. Болельщики ушли домой довольными.

Но качество игры... Посмотрите в таблицу. На каком месте команда Галактионова? А отрезками железнодорожники ни в чем не уступали сине-бело-голубым. «Зенит» с таким трудом одолел такой «Локомотив». Это говорит о многом...

Артем Карпукас и&nbsp;Геннадий Орлов.«Не хочется говорить о судьях. Нет запаса прочности. Карпукас совсем сырой». Орлов — о победе «Зенита»

Питерцы набрали 15 очков и вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с 6 очками остаются на 13-й позиции.

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Геннадий Орлов
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3
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
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 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
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 Родина 8 1 1 6 9-21 4
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
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