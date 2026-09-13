Орлов: «Где сейчас «Локомотив» в таблице? А «Зенит» с таким трудом его обыграл»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о волевой победе «Зенита» над «Локомотивом» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

— «Зенит» победил — вопросы остались. Их даже прибавилось. Особенно по первому тайму. Качество игры питерцев, мягко говоря, оставляло желать лучшего.

Удивлен стартовым составом. В распоряжении Сергея Семака есть три профильных правых защитника. Все, на секундочку, на зарплате. А он выпускает на эту позицию центрального — Андраде.

Да, Кевин в итоге оказался в нужном месте в нужное время, cчет сравнял. Но как быть с его ошибкой, когда забивал Руденко? Пустил за спину соперника. Не разобрался, «привез»... Потом исправился, активно подключался. Чего у него не отнять, так это харизмы. Но выбор тренерского штаба хозяев, честно говоря, я не понял. Во втором тайме на поле появился Караваев и смотрелся весьма неплохо.

В предыдущих обзорах уже говорил, что «Зениту» надо больше строить свою игру через Луиса Энрике. Он сегодня в очередной раз подтвердил свой уровень. Как легко обыгрывал один в один, простреливал, нагнетал. Вот к нему вопросов нет никаких. Он делает результат.

Глушенков очень старается, дает объем, много двигается. Но где конкретика? Проблемы с реализацией. Что-то у него не получается. Вспомните эпизод после перерыва. Он, находясь под острым углом, зачем-то пробил по воротам. Ясно же, что надо было катить на Соболева.

Совсем не понравился Карпукас. Медленный, играет только в два касания. Не делает разницу. Как и Джон Джон. Столько потерь!

Вышел на замену Педро — совсем другое дело. Он быстрее, резче, у него интересные решения. А какой великолепный голевой пас головой он отдал на Луиса Энрике!

Карпукас еще напортачил, отдав такой неосторожный, небрежный пас назад. Комличенко выскакивал один на один с Адамовым, но совсем удар у него не получился. А так — однозначно голевой момент. Могло быть уже 0:2 к перерыву...

Хорошо, что «Зенит» проявил характер, взял верх над москвичами. Болельщики ушли домой довольными.

Но качество игры... Посмотрите в таблицу. На каком месте команда Галактионова? А отрезками железнодорожники ни в чем не уступали сине-бело-голубым. «Зенит» с таким трудом одолел такой «Локомотив». Это говорит о многом...

Питерцы набрали 15 очков и вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с 6 очками остаются на 13-й позиции.