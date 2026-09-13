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Орлов — о голе Локомотива: Судей обсуждать не хочется. Зениту нужно больше забивать

Орлов — о голе «Локомотива»: «Судей обсуждать не хочется. «Зениту» нужно больше забивать»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о голе «Локомотива» в ворота «Зенита» в матче (2:1) 8-го тура РПЛ.

— Гол «Локомотива» после нарушения правил на Барриосе? Ну я даже не хочу заострять на этом внимание. Это все в пользу бедных. Зачем пенять на судей? Надо больше самим создавать моментов и лучше их реализовывать. Надо ставить игру. Вот и все.

Что же касается этого эпизода... Возможно, молодой арбитр и не разобрался. Наверное, его смутило то, что Барриос и Еремеев одновременно прыгнули на этот мяч, оторвав обе ноги от земли. Неуправляемая ситуация.

Разбирая гол, я бы больше говорил о позиционной ошибке Андраде, а не о вердикте арбитра. Да и Карпукас, как показалось, не добежал, не вернулся в эту зону. Где баланс? Где подстраховка? Карпукас — пока очень сырой. Как и Джон Джон.

Артем Карпукас и&nbsp;Геннадий Орлов.«Не хочется говорить о судьях. Нет запаса прочности. Карпукас совсем сырой». Орлов — о победе «Зенита»

Питерцы набрали 15 очков и вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с 6 очками остаются на 13-й позиции.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
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Зенит

 5
Иван Обляков
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ЦСКА

 4
П
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Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
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ЦСКА

 3 1 1
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Рубин

 7 1 1
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