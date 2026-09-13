Орлов — о голе «Локомотива»: «Судей обсуждать не хочется. «Зениту» нужно больше забивать»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о голе «Локомотива» в ворота «Зенита» в матче (2:1) 8-го тура РПЛ.

— Гол «Локомотива» после нарушения правил на Барриосе? Ну я даже не хочу заострять на этом внимание. Это все в пользу бедных. Зачем пенять на судей? Надо больше самим создавать моментов и лучше их реализовывать. Надо ставить игру. Вот и все.

Что же касается этого эпизода... Возможно, молодой арбитр и не разобрался. Наверное, его смутило то, что Барриос и Еремеев одновременно прыгнули на этот мяч, оторвав обе ноги от земли. Неуправляемая ситуация.

Разбирая гол, я бы больше говорил о позиционной ошибке Андраде, а не о вердикте арбитра. Да и Карпукас, как показалось, не добежал, не вернулся в эту зону. Где баланс? Где подстраховка? Карпукас — пока очень сырой. Как и Джон Джон.

Питерцы набрали 15 очков и вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с 6 очками остаются на 13-й позиции.