«Факел» и «Балтика» сыграли вничью в РПЛ

«Факел» и «Балтика» сыграли вничью в матче 8-го тура РПЛ — 2:2.

На 13-й минуте счет открыл капитан хозяев Равиль Нетфуллин, на 51-й минуте преимущество воронежцев увеличил полузащитник Бутта Магомедов.

У гостей на 74-й минуте забил нападающий Егор Голенков, для него это первый забитый мяч в составе калининградцев после перехода из «Ростова». На 90+5-й минуте счет с пенальти сравнял Брайан Хиль. Главный арбитр матча Михаил Плиско назначил 11-метровый удар после вмешательства ВАР за игру рукой защитника воронежцев Матвея Бардачева в своей штрафной площади.

«Факел» с 3 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 11 очками — на 7-й строчке.

В следующем туре 16 сентября «Факел» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Балтика» в тот же день в гостях сыграет с «Зенитом».