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Факел — Балтика: результат матча 8 тура РПЛ 12 сентября 2026

«Факел» и «Балтика» сыграли вничью в РПЛ

Сергей Ярошенко
Нападающий «Балтики» Брайан Хиль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Факел» и «Балтика» сыграли вничью в матче 8-го тура РПЛ — 2:2.

На 13-й минуте счет открыл капитан хозяев Равиль Нетфуллин, на 51-й минуте преимущество воронежцев увеличил полузащитник Бутта Магомедов.

У гостей на 74-й минуте забил нападающий Егор Голенков, для него это первый забитый мяч в составе калининградцев после перехода из «Ростова». На 90+5-й минуте счет с пенальти сравнял Брайан Хиль. Главный арбитр матча Михаил Плиско назначил 11-метровый удар после вмешательства ВАР за игру рукой защитника воронежцев Матвея Бардачева в своей штрафной площади.

«Факел» с 3 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 11 очками — на 7-й строчке.

В следующем туре 16 сентября «Факел» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Балтика» в тот же день в гостях сыграет с «Зенитом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
2:2
Балтика

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ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Александр Соболев
Александр Соболев

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Зенит

 5
Никита Кривцов
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П
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Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

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 2 1 0
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