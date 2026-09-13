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Спартак — Ростов: прогноз, ставка и коэффициент на матч РПЛ 13 сентября 2026

«Спартак» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Максименко (ФК «Спартак»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» и «Ростов» сыграют в 8-м туре РПЛ в воскресенье, 13 сентября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на игру.

Коэффициенты на матч «Спартак» — «Ростов» 8-го тура РПЛ

Аналитики считают фаворитом матча «Спартак». Победа «красно-белых» оценивается в 1.65. На успех «Ростова» можно взять 5.20. Ничья — за 4.00.

Мнение экспертов

Константин Генич, спортивный комментатор

«Игра будет очень плотная и тесная, жду очень много единоборств и очень мало забитых мячей. Здесь все может решить 1 гол, максимум 2. Ничейка 1:1, 2:0, 1:0 — что-то такое», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

Александр Мостовой, советский и российский футболист

«Дома «Спартак» все равно должен обыгрывать «Ростов». По составу, уровню и амбициям «красно-белые» выше. После поражения от «Динамо» другого варианта, кроме победы, у них быть не должно. Думаю, будет тяжело, но счет получится где-то 2:1 в пользу «Спартака»», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Виктор Логинов, актер

««Спартак» смотрится фаворитом, особенно на домашнем стадионе, однако у «Ростова» хватает класса, чтобы удержаться в пределах одного пропущенного мяча. В последних очных встречах команды регулярно проводили плотные матчи. Красно-белые подходят к предстоящей игре после поражения от московского «Динамо» со счетом 1:2, тогда как «Ростов» в минувшем туре уверенно переиграл «Факел» — 3:1. При этом ростовчане занимают лишь 10-е место и пока нестабильно выступают на выезде. Ожидаю, что «Спартак» будет больше контролировать мяч и создавать моменты, но «Ростов» способен отвечать опасными контратаками. При должном везении гости могут зацепиться и за ничью, а при быстром голе — и за победу», — сказал Логинов LiveResult.

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«Спартак» — «Ростов»: счет и результат матча 8-го тура РПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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