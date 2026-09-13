«Спартак» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ

«Спартак» и «Ростов» сыграют в 8-м туре РПЛ в воскресенье, 13 сентября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на игру.

Коэффициенты на матч «Спартак» — «Ростов» 8-го тура РПЛ

Аналитики считают фаворитом матча «Спартак». Победа «красно-белых» оценивается в 1.65. На успех «Ростова» можно взять 5.20. Ничья — за 4.00.

Мнение экспертов

Константин Генич, спортивный комментатор

«Игра будет очень плотная и тесная, жду очень много единоборств и очень мало забитых мячей. Здесь все может решить 1 гол, максимум 2. Ничейка 1:1, 2:0, 1:0 — что-то такое», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

Александр Мостовой, советский и российский футболист

«Дома «Спартак» все равно должен обыгрывать «Ростов». По составу, уровню и амбициям «красно-белые» выше. После поражения от «Динамо» другого варианта, кроме победы, у них быть не должно. Думаю, будет тяжело, но счет получится где-то 2:1 в пользу «Спартака»», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Виктор Логинов, актер

««Спартак» смотрится фаворитом, особенно на домашнем стадионе, однако у «Ростова» хватает класса, чтобы удержаться в пределах одного пропущенного мяча. В последних очных встречах команды регулярно проводили плотные матчи. Красно-белые подходят к предстоящей игре после поражения от московского «Динамо» со счетом 1:2, тогда как «Ростов» в минувшем туре уверенно переиграл «Факел» — 3:1. При этом ростовчане занимают лишь 10-е место и пока нестабильно выступают на выезде. Ожидаю, что «Спартак» будет больше контролировать мяч и создавать моменты, но «Ростов» способен отвечать опасными контратаками. При должном везении гости могут зацепиться и за ничью, а при быстром голе — и за победу», — сказал Логинов LiveResult.