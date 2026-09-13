«Спартак» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ
«Спартак» и «Ростов» сыграют в 8-м туре РПЛ в воскресенье, 13 сентября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на игру.
Коэффициенты на матч «Спартак» — «Ростов» 8-го тура РПЛ
Аналитики считают фаворитом матча «Спартак». Победа «красно-белых» оценивается в 1.65. На успех «Ростова» можно взять 5.20. Ничья — за 4.00.
Мнение экспертов
Константин Генич, спортивный комментатор
«Игра будет очень плотная и тесная, жду очень много единоборств и очень мало забитых мячей. Здесь все может решить 1 гол, максимум 2. Ничейка 1:1, 2:0, 1:0 — что-то такое», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».
Александр Мостовой, советский и российский футболист
«Дома «Спартак» все равно должен обыгрывать «Ростов». По составу, уровню и амбициям «красно-белые» выше. После поражения от «Динамо» другого варианта, кроме победы, у них быть не должно. Думаю, будет тяжело, но счет получится где-то 2:1 в пользу «Спартака»», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».
Виктор Логинов, актер
««Спартак» смотрится фаворитом, особенно на домашнем стадионе, однако у «Ростова» хватает класса, чтобы удержаться в пределах одного пропущенного мяча. В последних очных встречах команды регулярно проводили плотные матчи. Красно-белые подходят к предстоящей игре после поражения от московского «Динамо» со счетом 1:2, тогда как «Ростов» в минувшем туре уверенно переиграл «Факел» — 3:1. При этом ростовчане занимают лишь 10-е место и пока нестабильно выступают на выезде. Ожидаю, что «Спартак» будет больше контролировать мяч и создавать моменты, но «Ростов» способен отвечать опасными контратаками. При должном везении гости могут зацепиться и за ничью, а при быстром голе — и за победу», — сказал Логинов LiveResult.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
3
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
4
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
5
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|1 : 1
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0