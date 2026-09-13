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Судейство

Защитник «Оренбурга» Сивис — о поражении от «Динамо»: «Если арбитры перестанут нас топить, мы будем в первой десятке»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Оренбурга» Максим Сивис в разговоре с «СЭ» жестко раскритиковал арбитра Павла Кукуяна после матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

— Насколько тяжело вам было играть против «Динамо»?

— Когда мы играем против арбитра, играть тяжело.

— И почему две красные карточки получили игроки и одну — тренер?

— Нужно спросить у арбитра.

— А с вашей стороны как это было?

— Нужно спросить у арбитра. Сегодня арбитр играл против нас. Их было 12 вместе с судьей, так что нужно спрашивать у арбитра. Если у вас есть вопросы, задавайте их судье, а не нам. Мы боролись так, как могли. Мы знаем, что «Динамо» — большая команда. Но когда играешь против «Динамо» и арбитра, трудно бороться на равных.

— И как бороться с такими арбитрами?

— Как бороться? Не знаю. С начала сезона они защищают большие команды. Нам нужно сказать: арбитры здесь для того, чтобы защищать большие команды и топить нас? Пусть нам это скажут. По крайней мере, тогда мы будем знать, чего ожидать.

Я считаю, что арбитры несправедливы. С начала сезона уже было несколько матчей — против «Рубина», вчера вечером... Несколько матчей, в которых арбитры были против нас. Я не привык жаловаться на арбитров, но сейчас это уже слишком. Мы маленький клуб, мы хотим сохранить место в лиге, а наши цели попираются решениями арбитров.

— Вы считаете, что в России есть проблема с арбитрами?

— Не знаю, не знаю. Я только приехал. Честно говоря, это хороший чемпионат. Здесь хорошие команды, хорошие поля, есть все необходимое, чтобы хорошо играть. Но маленьким командам, во всяком случае нам, не помогают. У нас и так меньше средств, чем у больших команд, а если теперь нам еще приходится играть против арбитра — то что это такое? Это тяжело.

— И на каком месте «Оренбург» мог бы закончить сезон?

— Если мы перестанем бороться с арбитрами и арбитры перестанут топить нас, мы можем закончить в первой десятке... У нас есть для этого все. Но теперь нужно набирать очки. Нам удается показывать хорошую игру. Мы способны цепляться со «Спартаком». Мы держались против «Динамо» больше 80 минут.

Но потом они забили гол, который взялся неизвестно откуда. Что вы хотите, чтобы мы сделали? Но так оно и есть. Теперь нужно быть крепче. Матч длится 90 минут. Нельзя играть только 80 минут, а затем отпускать последние 10 минут. Так что нет, мы можем в итоге подняться.

— Возможно, после ваших слов наверху разберутся с этим.

— Да, возможно. Было бы хорошо на это взглянуть. Потому что это всегда одно и то же. Это начинает повторяться и становится тяжело. Тяжело постоянно бороться против команд и против арбитров, — сказал игрок.

Игра состоялась 12 сентября на «РЖД Арене» в Москве. Единственный гол на 90-й минуте забил полузащитник бело-голубых Виктор Окишор. В компенсированное время игроки «Оренбурга» Руслан Куль и Максим Сивис получили вторые желтые карточки и были удалены с поля, после чего началась массовая потасовка.

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 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
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 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
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