«Краснодар» — «Акрон»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Краснодар» и «Акрон» сыграют в 8-м туре РПЛ в воскресенье, 13 сентября. Матч пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Следить за ключевыми событиями встречи «Краснодар» — «Акрон» можно в нашем матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 19.25 мск.

После 7 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 19 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице, «Акрон» с 4 очками располагается на 15-й строчке.

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