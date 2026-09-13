Лещенко считает, что «Динамо» способно бороться за чемпионство в РПЛ

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении бело-голубых на старте сезона РПЛ.

«Четырех побед подряд давно не было. «Динамо» на ходу, даже несмотря на поражения от лидеров. В матче с «Зенитом» мы в чем-то даже превосходили соперника, просто не получился результат. Не сомневаюсь, что «Динамо» будет в тройке лидеров. Не исключаю, что мы будем бороться за первое место. По составу сейчас команда довольно крепкая», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 16 очками занимает второе место турнирной таблицы РПЛ. 17 сентября бело-голубые на выезде сыграют с «Ростовом».