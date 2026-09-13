Игдисамов назвал действия «Рубина» в ситуации с Олейниковым элементом давления

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился мнением о несостоявшемся переходе полузащитника Ивана Олейникова в «Рубин».

Ранее сообщалось, что футболист прибыл в расположение казанцев, но в итоге перешел в ЦСКА.

«Сначала сфотографировался в одном клубе, а потом перешел в другой? Это было странно со стороны «Рубина» — публиковать фото игрока, который еще не перешел в твой клуб. Иван был вправе принимать любые решения. Я думаю, что здесь я бы отметил его характер — сделать такой сложный шаг. Хотел вернуться домой, а здесь тебя сразу сфотографировали, представили, выложили. Это тоже выглядит как элементы давления», — цитирует Игдисамов а ТАСС.

13 сентября Олейников дебютировал за ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1). Полузащитник вышел на замену на 81-й минуте.