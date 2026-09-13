«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд

«Ахмат» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 14.30 мск.

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Адамов, Сидибе, Щетинин, Исмаэл Силва, Касинтура, Жулио, Самородов, Конате.

«Динамо»: Магомедов, Махамаджонов, Аларкон, Алибеков, Апшацев, Мрезиг, Джабраилов, Глушков, Сундуков, Лесовой, Агаларов.