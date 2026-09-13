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Ахмат — Динамо Махачкала: стартовые составы команд на матч 8 тура РПЛ 13 сентября 2026

«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд

Руслан Минаев

«Ахмат» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 14.30 мск.

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Адамов, Сидибе, Щетинин, Исмаэл Силва, Касинтура, Жулио, Самородов, Конате.

«Динамо»: Магомедов, Махамаджонов, Аларкон, Алибеков, Апшацев, Мрезиг, Джабраилов, Глушков, Сундуков, Лесовой, Агаларов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября, 14:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Динамо Мх

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Махачкала)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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