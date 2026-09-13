В ЦСКА рассчитывают, что Акинфеев вернется на поле до конца года

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о восстановлении вратаря Игоря Акинфеева после травмы.

Капитан армейцев не выходил на поле в официальных матчах с 4 апреля, когда получил повреждение во встрече РПЛ с «Акроном» (2:1).

«Пока нет понимания по срокам. Сейчас идет все по плану, он работает в зале, ждем, что в ближайшее время перейдет к работе на поле. В этом году ожидаем, конечно», — сказал Безуглов ТАСС.

Врач армейцев также сообщил, что Мойзес восстанавливается после операции в Бразилии и вернется в расположение команды примерно через полтора месяца. Милану Гайичу предстоит операция на следующей неделе, а Дмитрий Баринов после хирургического вмешательства должен вернуться в Москву на следующей неделе.