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В ЦСКА рассчитывают, что вратарь Игорь Акинфеев вернется на поле до конца года

В ЦСКА рассчитывают, что Акинфеев вернется на поле до конца года

Руслан Минаев

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о восстановлении вратаря Игоря Акинфеева после травмы.

Капитан армейцев не выходил на поле в официальных матчах с 4 апреля, когда получил повреждение во встрече РПЛ с «Акроном» (2:1).

«Пока нет понимания по срокам. Сейчас идет все по плану, он работает в зале, ждем, что в ближайшее время перейдет к работе на поле. В этом году ожидаем, конечно», — сказал Безуглов ТАСС.

Врач армейцев также сообщил, что Мойзес восстанавливается после операции в Бразилии и вернется в расположение команды примерно через полтора месяца. Милану Гайичу предстоит операция на следующей неделе, а Дмитрий Баринов после хирургического вмешательства должен вернуться в Москву на следующей неделе.

Источник: ТАСС
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Игорь Акинфеев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Эдуард Безуглов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
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Родина

 2 1 0
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