«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: вратарь гостей Магомедов был заменен из-за травмы

Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов получил повреждение в матче с «Ахматом» в 8-м туре РПЛ. Игра проходит в Грозном.

На 21-й минуте Магомедов сел на газон, держась за бедро. Спустя минуту его заменил Давид Волк.

«Динамо» набрало 12 очков после 7 туров РПЛ и занимает шестое место в турнирной таблице.