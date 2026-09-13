Лещенко — о 19-летнем игроке «Динамо» Окишоре: «В таком юном возрасте уже зрелый футболист»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе бело-голубых над «Оренбургом» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ.

«Игра была тяжелой, потому что «Оренбург» играл от обороны. Все равно, Шварц перевернул игру заменами, и все пошло по-другому. Возможно, тактический рисунок игры надо было поменять раньше. Ну и гол Окишора совершенно потрясающий! В столь юном возрасте он уже довольно зрелый футболист. Не понимаю, почему он так мало играет. Да, надо было забивать пенальти, и Сергееву в пустые, но ничего», — сказал Лещенко «СЭ».

19-летний полузащитник Виктор Окишор забил гол в матче с «Оренбургом» на 90-й минуте.

«Динамо» с 16 очками занимает второе место турнирной таблицы РПЛ. 17 сентября бело-голубые на выезде сыграют с «Ростовом».