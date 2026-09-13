«Спартак» — «Ростов»: ориентировочные составы на матч 8-го тура РПЛ

«Спартак» и «Ростов» сыграют в 8-м туре РПЛ в воскресенье, 13 сентября. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени. «СЭ» публикует ориентировочные составы на игру.

Ориентировочный состав «Спартака»

Максименко — Фернандеш, Ву, Джику, Зобнин — Умяров, Пруцев — Солари, Угальде, Маркиньос — Даку.

Не сыграют из-за травм Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс. Также игру пропустит Эсекьель Барко из-за тяжелой вирусной инфекции и острого бронхита.

Ориентировочный состав «Ростова»

Петров — Мелехин, Семенчук, Ногейра — Хлусевич, Кучаев, Миронов, Лангович — Комаров, Сулейманов, Олусегун.

Не сыграют из-за травм Илья Жбанов, Дмитрий Чистяков и Герман Игнатов. Также матч пропустит Умар Сако из-за перебора желтых карточек. Участие Рустама Ятимова под вопросом.

Официальные составы на матч станут известны за час до стартового свистка.