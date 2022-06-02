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Экс-аналитик ЦСКА о перспективах Чалова: «Один из сильнейших российских нападающих»

Экс-аналитик ЦСКА поделился мнением о перспективах Чалова
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший аналитик селекционного отдела ЦСКА Тимофей Ушанский высказался о перспективах нападающего армейцев Федора Чалова.

«Насколько я знаю, у руководства была договоренность с Федором: если будет вариант попробовать себя в Европе, его отпустят. Посмотрим, как будет развиваться его карьера, но я считаю Чалова одним из самых сильных российских нападающих, как раз-таки обладающим резкостью, стартовой скоростью и умением открываться. К тому же мы этой зимой доукомплектовали группу атаки: теперь в составе есть Медина и Карраскаль, настроенные на игру низом», — приводит слова Ушанского Sport24.

С февраля Чалов выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года.

В составе команды 24-летний футболист провел 16 матчей, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-02-odin-iz-silneyshikh-rossiyskikh-napadayushchikh-eks-analitik-tsska-o-perspektivakh-chalova

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