«Ахмат» продлил контракт с полузащитником Хариным

«Ахмат» объявил о продлении контракта с полузащитником Евгением Хариным.

Новое соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на 3 года.

Харин выступает за «Ахмат» с августа 2018 года. В сезоне-2021/22 футболист сделал 4 голевых паса в 27 матчах за команду.

Предыдущий контракт Харина действовал до 31 мая.