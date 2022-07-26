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Бушманов: «Абаскаль правильно делает, что не затрагивает тему судейства»

Бушманов похвалил главного тренера «Спартака» Абаскаля за отсутствие критики судейства
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и экс-главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов похвалил Гильермо Абаскаля за то, что тот не обсуждает работу судей.

Абаскаль возглавил основную команду «Спартака» в июне 2022 года.

«Абаскаль делает абсолютно правильно, что молчит и не затрагивает данную тему. Мы видим, что и его подопечные никаких претензий не предъявляют. Таким образом они демонстрируют: нужно всё показывать на поле. Нужно говорить о качестве футбола, а не судейства и обращать внимание на собственный коллектив. Ведь ни один специалист не в состоянии контролировать действия рефери, в отличие от уровня игры», — приводит RT слова Бушманова.

После двух туров РПЛ-2022/23 «Спартак» с 4 очками занимает третье место в турнирной таблице.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1029794-bushmanov-abaskal-sudeistvo-obsuzhdenie
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 - : -
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