Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:35

Цорн — о Бека-Бека: «В клуб не поступали предложения из Франции»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексис Бека Бека.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос «СЭ» о будущем полузащитника Алексиса Бека-Бека.

«На сегодняшний день к нам в клуб не поступали предложения по Алексису из Франции», — сказал Цорн «СЭ».

Сегодня в агентстве, представляющем интересы полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека, подтвердили заинтересованность со стороны «Ниццы».

Бека-Бека перешел в российскую команду в августе 2021 года из «Кана». В текущем сезоне он принял участие в 2 матчах за железнодорожников. В последней игре футболиста против «Ростова» (2:2) его удалили с поля во втором тайме.

ФК Локомотив (Москва)
Алексис Бека-Бека
Томас Цорн
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Девиз Олимпиады-2024 «Игры, открытые для всех» звучит как издевательство. Все идет к тому, что России там не будет
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
В «Химках» рассказали о ситуации с оформлением Fan ID в команде
Бушманов: «Абаскаль правильно делает, что не затрагивает тему судейства»
Нобоа может не продлить контракт с «Сочи»: «Зачем меня подписывать, если я не играю?»
Нобоа: «Начало сезона пока хорошее. Три очка из шести — нормальный результат для нас»
РПЛ поправила таблицу, «Спартак» теперь не второй
Гаджи Гаджиев поделился мнением о неудачном старте сезона для «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой — о желании Глушакова вернуться в «Спартак»: «Денис говорит, чтобы не забывали»

Бушманов: «Абаскаль правильно делает, что не затрагивает тему судейства»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости