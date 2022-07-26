Цорн — о Бека-Бека: «В клуб не поступали предложения из Франции»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос «СЭ» о будущем полузащитника Алексиса Бека-Бека.

«На сегодняшний день к нам в клуб не поступали предложения по Алексису из Франции», — сказал Цорн «СЭ».

Сегодня в агентстве, представляющем интересы полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека, подтвердили заинтересованность со стороны «Ниццы».

Бека-Бека перешел в российскую команду в августе 2021 года из «Кана». В текущем сезоне он принял участие в 2 матчах за железнодорожников. В последней игре футболиста против «Ростова» (2:2) его удалили с поля во втором тайме.