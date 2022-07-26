«Зенит» вспомнил первый гол Дзюбы за команду. Форвард забил его ровно 7 лет назад
«Зенит» вспомнил первый гол нападающего Артема Дзюбы в составе команды.
Форвард впервые забил за команду из Санкт-Петербурга ровно 7 лет назад — 26 июля 2015 года в игре 2-го тура чемпионата России против «Урала» (4:1).
Пресс-служба «Зенита» выложила видео гола Дзюбы в официальном Telegram-канале.
«Первый гол Артема Дзюбы в футболке «Зенита». Ровно 7 лет назад в Екатеринбурге», — говорится в описании поста.
Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. По окончании сезона-2021/22 33-летний россиянин покинул клуб из Санкт-Петербурга в связи с истечением срока контракта.
В данный момент футболист является свободным агентом.
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|ЦСКА
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2
|Динамо
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|5-1
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3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
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4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
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5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
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6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
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8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
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9
|Оренбург
|2
|1
|0
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|5-4
|3
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10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
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11
|Ростов
|2
|0
|2
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|3-3
|2
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12
|Факел
|2
|0
|1
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|3-4
|1
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13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
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14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
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15
|Урал
|2
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|2
|0-5
|0
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16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
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Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
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Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
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Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
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Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
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Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
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Ростов – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|3
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
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Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
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Батраз Гурциев
Оренбург
|2
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
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Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
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Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
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Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
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Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
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