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«Зенит» вспомнил первый гол Дзюбы за команду. Форвард забил его ровно 7 лет назад

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» вспомнил первый гол нападающего Артема Дзюбы в составе команды.

Форвард впервые забил за команду из Санкт-Петербурга ровно 7 лет назад — 26 июля 2015 года в игре 2-го тура чемпионата России против «Урала» (4:1).

Пресс-служба «Зенита» выложила видео гола Дзюбы в официальном Telegram-канале.

«Первый гол Артема Дзюбы в футболке «Зенита». Ровно 7 лет назад в Екатеринбурге», — говорится в описании поста.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. По окончании сезона-2021/22 33-летний россиянин покинул клуб из Санкт-Петербурга в связи с истечением срока контракта.

В данный момент футболист является свободным агентом.

Артем Дзюба
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