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Сегодня, 18:32

Булыкин указал, какие недоработки Абаскаля привели к слабым результатам «Спартака» во второй части сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин проанализировал роль главного тренера столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля в неудачах команды в весенней части сезона РПЛ.

«На результаты «Спартака» повлияло много факторов. В том числе есть и вина Абаскаля. Он не смог хорошо провести зимнюю подготовку и настроить игроков на вторую часть сезона. В итоге вместо того чтобы составить конкуренцию «Зениту» в битве за чемпионский титул, «Спартак» борется за третье место», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

После возобновления чемпионата РПЛ «Спартак» в 10 матчах одержал 3 победы при 5 ничьих и 2 поражениях с разницей забитых и пропущенных мячей 18-18. До паузы в сезоне москвичи из 17 встреч выиграли 11, проиграли 3 и свели вничью 3 с соотношением голов 40-18.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10872176-bulykin-ukazal-kakie-nedorabotki-abaskalya-priveli-k-slabym-rezultatam-spartaka-vo-vtoroj-chasti-sezona-rpl.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

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Спартак

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