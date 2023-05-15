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Сегодня, 18:43

Чернышов заявил, что Николич высоко котируется в Сербии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Раднички Белград» Андрей Чернышов рассказал об отношении в Сербии к бывшему главному тренеру «Локомотива» Марко Николичу.

«Николич в Сербии котируется очень высоко. О нем все отзываются положительно, как о тренере и человеке. Его считают справедливым. Он и с «Партизаном» выигрывал местный чемпионат, и в Венгрии выигрывал золото с «МОЛом». Недавно «Партизан» снова звал работать Николича. Ему предлагали самую большую зарплату за историю клуба, но он отказался. Он сказал, что не сработается с людьми, которые на данный момент возглавляют клуб. Интерес со стороны зарубежных клубов? Да, он вел несколько переговоров. Это была его мечта — возглавить один из клубов ведущих чемпионатов. Он был близок к назначению в один из итальянских клубов, но что-то не получилось. Он действительно был близок к тому, чтобы возглавить итальянский клуб. Также его звали в венгерский «МОЛ», но он отказался от этого предложения. Он хочет возглавить либо российский клуб, либо команду из ведущих чемпионатов Европы», — приводит слова Чернышова «Спорт День за Днем».

По данным «СЭ», новым главным тренером «Динамо» будет Марко Николич.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/nikolich-otkazal-partizanu-i-ne-smog-vozglavit-italyanskiy-klub
Андрей Чернышов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

Крылья Советов

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Локомотив

 17 1 3
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