Ангбан заявил, что выйдет на поле в оставшихся матчах сезона

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан заявил, что в этом сезоне он сможет выйти на поле.

«Чувствую себя хорошо. Скоро вернусь на поле. Думаю, в оставшихся матчах помогу команде и выйду на поле», — приводит слова Ангбана «РБ Спорт».

Ангбан выступает за «Сочи» с лета 2021 года. В составе российского клуба 26-летний ивуариец провел 35 матчей, забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи.

В нынешнем сезоне РПЛ «Сочи» располагается на девятом месте в турнирной таблице. После 27 туров у команды 37 очков.