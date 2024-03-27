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Булыкин: «Дзюба ищет себя в разных шоу, потому что понимает, что в футболе ему осталось недолго»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что нападающий московского клуба Артем Дзюба готовится закончить карьеру и перейти в шоу-бизнес.

«Он себя ищет везде и в разных шоу, потому что понимает, что в футболе ему осталось недолго. Если хорошо перейдет в шоу-бизнес, то может хорошо закончить с футболом. Конечно, у него будут варианты с футболом, но все равно решать ему. Считаю, что это все может пройти безболезненно, если он перейдет в шоу-бизнес. В качестве шоу я не разбираюсь, но такие треш-шоу мне не нравятся», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. До этого футболист играл в таких командах, как «Адана Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак».

35-летний нападающий является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка страны.

Источник: Vprognoze
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Динамо

 7
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Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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