Бруно Фукс может вернуться в чемпионат Бразилии
Защитник ЦСКА Бруно Фукс может вернуться в чемпионат Бразилии. К нему проявляют интерес клубы бразильской серии А, сообщает UOL Sports.
22-летний бразилец провел только один матч в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ. Он получил прямую красную карточку на 15-й минуте матча 15-го тура против «Химок».
ЦСКА приобрел Бруно у «Интернасьонала» в августе 2020-го, выложив 9,5 млн евро.
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